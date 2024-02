Le chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, vendredi soir, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, une séance de travail avec une délégation du Groupe de la Banque mondiale, conduite par le vice-président de la Banque Mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Férid Belhaj, et le directeur régional de la Société financière internationale (IFC), pour l’Afrique du Nord, Cheick-Oumar Sylla, et ce, en présence des ministres tunisiens concernés.

Les participants ont passé en revue les différents projets en cours de réalisation, actuellement, grâce à un financement accordé par la Banque mondiale, ainsi que le programme futur de coopération entre les deux parties, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de l’eau, de la sécurité alimentaire, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, outre les programmes destinés à l’adaptation au changement climatique, et ceux ayant trait à l’investissement et à l’innovation au profit des PME.