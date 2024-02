Une rencontre «Tunisia, Build Innovation» (Tunisie, construire l’innovation) sera organisée le mardi 27 Février à Barcelone, en marge de la participation Tunisienne au Mobile World Congress (MWC 2024), a fait savoir, jeudi, l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur «FIPA-Tunisia».

Se tenant sous l’égide de l’Ambassade de Tunisie en Espagne, Tunisia Export et la représentation de FIPA-Tunisia à Madrid, la rencontre de Networking sera une occasion pour la délégation tunisienne de start-ups de nouer des contacts avec des opérateurs espagnols et internationaux dans le domaine de l’innovation et des réseaux de nouvelle génération.

Le MWC (Congrès mondial de la téléphonie mobile) est le lieu où se rencontre les leaders du domaine du numérique et des tendances du mobile. A noter que le MWC 2023 avait accueilli sur 3 jours, près de 89 000 participants.