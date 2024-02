Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a annoncé, samedi, l’organisation d’un concours pour la sélection de projets pilotes en aquaculture durable, dans le cadre du soutien apporté aux jeunes entrepreneurs dans le secteur aquacole.

Le ministère, a appelé dans un communiqué rendu public samedi, les personnes intéressées à participer au concours, organisé par la Direction générale de la pêche et la commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), avant le 1er mars 2024.

Le Ministère a rappelé la nécessité de remplir toutes les conditions requises avant de déposer la demande via le lien suivant httpss://ee.kobotoolbox.org/x/QTgFEBja.

Les exigences du concours, stipulent en particulier que le projet d’aquaculture participant vaut moins de 500 mille dinars et que l’entrepreneur doit s’appuyer sur des méthodes de production durables et responsables en plus de la maîtrise de la langue anglaise.

Le concours concerne d’autres pays dont l’Algérie, l’Égypte, le Liban et le Maroc. Il permettra à un seul projet, de chaque pays, de remporter un prix qui consiste en la participation à une session de formation sur l’entrepreneuriat aquacole durable en Grèce et sera accompagné techniquement après la formation afin d’améliorer la faisabilité du projet.