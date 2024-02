La commission régionale des marchés publics à Sidi Bouzid s’est réunie, la semaine dernière, pour examiner un certain nombre de dossiers liés à des projets d’infrastructure.

La réunion à porté notamment sur des projets d’approvisionnement en eau potable, de réalisation d’un centre de sécurité pour la Garde Nationale et d’un tribunal cantonale, de bitumage des routes, de la construction d’une salle de sports collectifs et d’installation de bornes de signalisation routière dans un certain nombre de délégations, selon un communiqué publié par le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Lors de cette réunion, il a été décidé de relancer l’appel d’offres liés aux projets de raccordement des puits au réseau d’électricité dans les délégations de Jelma et Menzel Bouzaiane, l’acquisition et l’installation d’équipements hydromécaniques et électriques pour les stations de pompage à Sidi Ali Ben Aoun, Sidi Bouzid-Est, Sidi Bouzid-Ouest et Menzel Bouziane et du projet de construction d’une salle de sports collectifs à Ouled Hafouz.

La commission a également approuvé une série de projets, en particulier, ceux de raccordement du puits de Zaghmar d’un coût de plus de 344 mille dinars, les travaux de construction d’un centre de sécurité de la Garde nationale à Sidi Bouzid d’un coût de 1,163 million de dinars, la réalisation du tribunal cantonal dans la délégation de Jelma avec des fonds d’une valeur de 6,798 millions de dinars.