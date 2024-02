Le 13ème congrès de la Société Tunisienne de Médecine Nucléaire (STMN) se tient les 10 et 11 février 2024 à Monastir, en partenariat avec les facultés de médecine et de pharmacie de Monastir et l’hôpital Sahloul de Sousse.

Le congrès qui porte sur le thème “Endocrinologie nucléaire, Intelligence Artificielle”, sera marqué par la participation de spécialistes de Tunisie, de France et de Suisse.

Kawthar Chatti, Chef du Service de médecine nucléaire du CHU Sahloul de Sousse et Présidente du congrès, a déclaré à la TAP, que les travaux porteront sur les innovations en médecine nucléaire, telles que le gallium 68 que les médecins souhaitent utiliser en Tunsie. Il s’agit d’une avancée pour le traitement des patients qui permet de déterminer la localisation des tumeurs et éliminer uniquement les tissus affectés.

Une table ronde sera organisé, demain dimanche, sur le méga projet de l’Agence internationale de l’énergie atomique “Rays of hope”. Le programme comporte, également, un atelier pratique sur l’organisation et l’optimisation des radiotraceurs technétiés.