La récolte de fraises dans le gouvernorat de Nabeul qui assure près de 90% de la production nationale, devra atteindre, au cours de cette saison, 20 mille tonnes contre 16 mille tonnes, enregistré au cours de la saison écoulée, a indiqué le Président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche, Imed El Bey.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a précisé que les surfaces réservées à la culture de fraise dans les délégations de Korba, Béni Khiar et Dar Chaâbane El Fehri lesquelles sont estimées à 380 hectares(ha) sur un total de 478 ha des surfaces programmées.

Et de préciser que les surfaces cultivées pour la saison écoulée se sont élevées à 520 ha. Notant que la baisse du rendement dans la culture du fraisier est expliquée par le changement climatique et le manque de pluie.

El Bey a ajouté que les agriculteurs producteurs des fraises ont souffert d’un certain nombre de problèmes, au cours des dernières saisons, notamment, le manque d’eau et la hausse des coûts de production résultant des prix élevés des produits agricoles et des pépinières.

La saison des fraises se poursuivra sur 6 mois ce qui permettra d’offrir 200 mille jours de travail pour les mains d’oeuvres à l’intérieur et l’extérieur du gouvernorat de Nabeul.