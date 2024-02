La société Bonna-Tunisie, filiale du groupe industriel européen Consolis spécialisé dans la construction, les travaux publics et de l’infrastructure ferroviaire,a remporté deux marchés de l’ONAS pour un montant global de 42 MDT.

Le premier marché, financé à hauteur de 34MDT par la Banque allemande de développement (KFW), porte sur la réalisation et l’extension de la station d’épuration de Tataouine.

Le deuxième marché, financé à hauteur de 8,2MDT par l’Agence française de développement (AFD), consite en le traitement des eaux usées dans la zone d’ouled Abdallah (gouvernorat de Sousse).

Un mot sur la société Bonna. Au regard des marchés qu’elle a remporté récemment en Tunisie, il semble qu’elle a la cote auprès de nos entreprises publiques. Et pour cause, Bonna Tunisie a remporté en octobre 2023 deux marchés de l’ONAS pour un montant global de 20MDT et un marché de la Sonede pour 82MDT, et ce, en novembre 2023.

