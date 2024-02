C’est en plongeant dans l’univers musical populaire des années 90 à Tunis, qu’est née la première série télévisée au mois de ramadan 2019 «Nouba» du réalisateur Abdelhamid Bouchnak. Ce feuilleton à succès (50 épisodes-2 saisons) qui a attiré les téléspectateurs a continué à parler de lui dans une première adaptation pour une comédie musicale choisie pour l’ouverture de la 56ème édition du Festival international de Carthage (FIC2022).

Rebaptisé à Carthage « Ocheg Eddeniya », le spectacle grand format, est passé du grand écran à la scène, offrant au public tunisien de revivre une version vivante de cette œuvre télévisée dans un concept qui rompt les codes avec un mélange harmonieux d’art théâtral, de danse et de chant.

Ce tableau mouvant, toujours vivant, du vivre ensemble proverbial d’un petit melting-pot dont se dégage une âme à la fois unie et plurielle, une atmosphère sociale, musicale diverse mais canalisée par des cadres ancestraux a inspiré l’auteur Youssef Glenza pour en faire un roman grand format.

Publié aux Editions Arabesques, le livre en langue française de 344 pages “Nouba” (Tome 1) sera présenté et dédicacé le vendredi 16 février 2024 en présence de Youssef Glenza, l’esprit créatif derrière la novélisation du feuilleton «Nouba», et Abdelhamid Bouchnak, le visionnaire qui a donné vie à la série, et ce lors d’une séance de dédicaces à la Fnac La Marsa, en vue d’échanger avec les deux artistes sur leur vision unique de cette œuvre.