Les médailles (Or, argent et bronze), destinées aux athlètes champions lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024 et dessinées par le joaillier de la place Vendôme Chaumet et fabriquées par la Monnaie de Paris, ont été dévoilé jeudi par les organisateurs.

Les médailles ont été dévoilé après des mois de conception dans le plus grand secret.

Côté face des médailles, un hexagone de fer provenant de la tour Eiffel et portant le logo de Paris-2024. Il en émane des rayons façonnés dans le Métal de la médaille.

Côté pile, du stade panathénaïque et de l’Acropole sont imposées par le Comité international olympique (CIO) mais Paris 2024 a obtenu l’autorisation exceptionnelle d’y ajouter le dessin de la tour Eiffel.

La discipline pour laquelle la médaille est décernée est inscrite sur la tranche de la médaille.

Pour les médailles paralympiques, pas de figures imposées pour le côté pile. Ce sera donc une vue plongeante du dessous de la Tour Eiffel, avec l’inscription Paris 2024 en braille universel.

Les médailles étaient présentées en présence notamment de Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux de Paris-2024, et d’Antoine Arnault, chargé de l’image et de l’environnement au sein du groupe LVMH.

Le joaillier Chaumet, propriété de LVMH, partenaire premium des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre), a dessiné et conçu les médailles dans ses ateliers de la place Vendôme à Paris.

Habituée aux commandes spéciales et à la discrétion, Chaumet, né en 1780, a créé des pièces uniques pour des empereurs, des reines, des maharadjahs, des actrices… mais jamais de médailles sportives.

Aucune information n’a filtré pendant les mois qu’a duré la conception, “Le format et le modèle des médailles et des diplômes seront soumis au CIO pour son approbation préalable”, précise la charte des Jeux olympiques.

Au JO de Paris, tous les athlètes pourront venir “célébrer” leur gain de médailles chaque fin d’après-midi, un jour après leur épreuve, au Trocadéro, au pied de la tour Eiffel, au “parc des champions” ouvert au public, selon les organisateurs.