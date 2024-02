Le deuxième événement annuel encourage la discussion sur la manière dont la planète répondra aux besoins de mobilité de huit milliards de personnes au cours des prochaines décennies

Un panel international de cinq experts sélectionnés pour débattre de la thématique, représentant diverses disciplines : sciences sociales, technologie et intelligence artificielle, environnement, économie et gestion des entreprises

Nouveautés pour 2024 : Des étudiants de trois pays – Brandeis University aux États-Unis, HEC Paris en France et l’École nationale des sciences appliquées de Kénitra au Maroc – challengeront les experts durant le débat en direct. Les téléspectateurs auront la possibilité d’interagir directement avec les panélistes tout au long du programme via trois sessions de questions-réponses dédiées. La société d’études en ligne YouGov dévoilera les résultats d’une enquête exclusive.



Le « Freedom of Mobility Forum », initié par Stellantis et animé par une tierce partie neutre, a annoncé ce jour la deuxième édition de son débat public annuel prévu le mercredi 3 avril 2024. Le débat de 2024, diffusé en ligne et en direct, portera sur le thème suivant : « Comment notre planète répondra-t-elle aux besoins de mobilité de 8 milliards de personnes ? » La discussion portera sur la manière dont les limites planétaires pourraient questionner la liberté de mouvement, en remodelant les technologies, les modèles d’affaires et nos modes de vie.

Les inscriptions pour suivre le débat en ligne sont ouvertes : Inscrivez-vous au débat digital en direct ici : https://www.freedomofmobilityforum.org/en/2024-event

Au cours du débat en direct, les téléspectateurs pourront entendre les différents points de vue de cinq panélistes, sélectionnés par le conseil consultatif du « Freedom of Mobility Forum » pour leur niveau d’expertise, la diversité et la complémentarité de leurs profils :

Société civile : Majora Carter (États-Unis), Urban revitalization strategist, real estate developer, author and award-winning broadcaster

Technologie & Intelligence Artificielle : Manal Jalloul (Liban) Co-founder and Chief Executive Officer of AI Lab, Certified Instructor and University Ambassador at NVIDIA Deep Learning Institute

Environnement : Roberto Schaeffer (Brésil), Professor of Energy Economics at the Federal University of Rio de Janeiro, IPCC contributor

Économie : Matthias Schmelzer (Allemagne), Economic historian, social theorist and climate activist

Monde de l’entreprise : Carlos Tavares (Portugal), CEO, Stellantis; Co-chair of the Freedom of Mobility Forum Advisory Board

Le Forum se renforce cette année avec deux éléments nouveaux :

Pour l’édition 2024, le Forum collabore avec trois grandes universités – Brandeis University HEC Paris ENSA

D’autre part, les téléspectateurs de l’événement en direct auront la possibilité d’interagir directement avec les panélistes tout au long du programme grâce à trois sessions de questions-réponses dédiées. De plus amples détails sur le débat numérique de deux heures seront annoncés ultérieurement.

Cecilia R. Edwards, partenaire de Wavestone, le cabinet de conseil, qui assure le rôle de tierce partie indépendante, sera cette année à nouveau la facilitatrice du débat. Elle animera la discussion ouverte entre les panélistes et les étudiants. Cecilia R. Edwards, a l’habitude d’animer des groupes d’experts réunissant des chefs d’entreprise, des hommes politiques et des philanthropes afin qu’ils coopèrent sur des questions sociétales essentielles.

« Pour la deuxième année consécutive, nous avons rassemblé un groupe d’experts internationaux reconnus et aux profils diversifiés pour discuter de la mobilité et défendre des points de vue différents », a déclaré Cecilia R. Edwards. « Nous sommes ravis de renforcer la voix des jeunes générations grâce à la participation d’étudiants de trois universités réparties sur trois continents, qui défieront nos panélistes ».

La société d’études en ligne YouGov dévoilera les résultats d’une enquête exclusive réalisée pour l’édition 2024 du débat en direct « Freedom of Mobility Forum ». L’enquête vise à mesurer l’appétit des répondants pour le changement de leurs habitudes en matière de mobilité.

À l’issue du débat, le « Freedom of Mobility Forum » publiera sur freedomofmobilityforum.org, les principales conclusions que les parties prenantes pourront utiliser pour nourrir leurs réflexions et travaux dans leurs domaines respectifs. Tout au long de 2024, des publications sur le site « Freedom of Mobility Forum » viendront éclairer la thématique de l’année et explorer à travers des partages d’informations, ou des interviews d’experts, comme cela a été fait pour l’édition précédente. Pour suivre le Forum, rendez-vous sur www.freedomofmobilityforum.org/en/follow-us.

À propos du « Freedom of Mobility Forum »

Le « Freedom of Mobility Forum », initié par Stellantis et géré par une tierce partie neutre, rassemble des contributeurs internationaux passionnés par la résolution de problèmes et engagés dans des discussions fondées sur des faits, qui remettent en question le statu quo, élargissent les perspectives et identifient la meilleure façon de permettre une liberté de mouvement sûre, abordable et durable pour une société confrontée aux enjeux du réchauffement climatique. Pour en savoir plus : freedomofmobilityforum.org.