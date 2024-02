“Le Comité national olympique tunisien (CNOT) parie sur le développement des pratiques faisant appel à l‘intelligence artificielle pour promouvoir le rendement des sportifs, notamment, l’élite tunisienne d’où le partenariat établi avec l’institution d’enseignement supérieur (Esprit) pour la mise en œuvre de cette orientation stratégique”, a fait savoir le président du CNOT et membre du Comité olympique international, Mehrez Bousayène.

Bousayène, qui s’exprimait à l’ouverture d’un colloque scientifique sur le thème de: “l’intelligence artificielle au service du sport”, a expliquer que ce projet du CNOT s’inscrit dans le cadre d’un plan de travail prospectif à l’horizon 2032, visant à promouvoir le sport de haut niveau dans le cadre d’une approche en phase avec les mutations scientifiques et les potentialités offertes par l’intelligence artificielle.

“Le partenariat avec l’Ecole supérieur privée d’Ingénierie et de Technologies permettra prochainement une meilleure sensibilisation et connaissance des usages de l’intelligence artificielle et le lancement d’une application profitable à l’ensemble de la famille sportive (CNOT, Fédérations sportives, directeurs techniques, préparateurs physiques et sportifs)”, a assuré Mehrez Bousayène.

Selon le président du CNOT, 2024 sera consacrée, dans le cadre du plan stratégique dudit comité, à la numérisation de manière à promouvoir la gouvernance et l’encadrement dans le sport.

La conférence, note-t-on, qui a eu lieu au siège de l’école “Esprit” au pole technologique d’El Ghazela, s’est déroulée en présence de l’expert dans le domaine du sport et de l’intelligence artificielle Nicolas Forstmann, l’experte tunisienne, Manel Dhouib, et d’une pléiade de dirigeants sportifs.