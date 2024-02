Le ciel tunisien sera peu nuageux ce mercredi 7 février, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Cependant, les nuages gagneront en densité au cours de l’après-midi, surtout sur les régions nord-ouest du pays.

Le vent soufflera du secteur ouest, avec une intensité relativement forte à forte près des côtes et localement au sud. Il sera faible à modéré sur le reste du territoire.

La mer sera agitée à très agitée dans le nord et agitée à peu agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales oscilleront entre 18 et 22 degrés, et atteindront environ 14 degrés sur les hauteurs.

En résumé, la journée de mercredi sera caractérisée par un ciel initialement peu nuageux devenant progressivement plus dense sur les régions nord-ouest. Le vent sera fort sur les côtes et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée à très agitée. Les températures seront douces à chaudes, avec des maximales comprises entre 18 et 22 degrés.