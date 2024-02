La Banque Centrale de Tunisie a annoncé, mardi, son adhésion au Système de Paiement et de Règlement Panafricain «PAPSS», qui est une infrastructure de marché financier, lancée par Afreximbank et dédiée au règlement instantané et sécurisé des transactions commerciales transfrontalières en monnaies locales et internationales.

Créé depuis janvier 2022, dans le cadre de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine « (ZLECAf) dont la Tunisie est membre depuis juillet 2020, le réseau PAPSS compte actuellement 108 participants dont 12 banques centrales et 96 banques commerciales africaines, indique la BCT dans un communiqué .

L’institut d’émission a adhéré à ce système de paiement en vertu d’une convention signée, mardi, par le Gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi, en présence de la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb, du Vice-Président d’Afreximbank, Georges Elombi et du Président Exécutif dudit système, Mike Ogbalu.

A cette occasion, El Abassi a souligné que l’adhésion au système PAPSS témoigne de l’adhésion de l’institut d’émission aux priorités stratégiques d’intégration régionale du pays dans le continent africain sur le plan économique et financier.

Et d’ajouter que « cette initiative vient soutenir et couronner les efforts du Gouvernement, sous l’égide du ministère du commerce, pour la concrétisation de l’intégration de la Tunisie à la ZLECAF.

Le Gouverneur de la BCT a mentionné qu’après son adhésion début 2022 au système interarabe de paiement et de règlement (BUNA), la Banque Centrale de Tunisie continue à s’inscrire dans les priorités stratégiques du pays notamment d’intégration régionale en matière économique et financière en adhérant au système PAPSS.

Dans ce contexte, il a exhorté les banques et la poste à adhérer à ce mécanisme alternatif rapide, sécurisé et moins coûteux pour accompagner au mieux les opérateurs économiques tunisiens dans leurs transactions économiques et financières dans le continent africain.

Selon lui, le but ultime serait d’ouvrir la voie à la Tunisie pour créer une nouvelle dynamique commerciale avec l’Afrique et élargir la spectre des opportunités avec cet espace commercial à fort potentiel.

Pour sa part, la ministre du Commerce a insisté sur l’importance de l’adhésion à une telle plateforme qui serait à même de promouvoir l’intégration au secteur formel et de booster les exportations intra-africaines, tout en permettant une réduction des coûts de transactions et le raccourcissement des délais de traitement.

Elombi a, quant à lui, salué l’adhésion de la BCT au PAPSS, en mentionnant qu’il s’agit là d’un événement historique marquant la toute première adhésion d’une banque centrale d’Afrique du Nord à ce système et la consolidation de la relation entre Afreximbank et la Tunisie. Il a, en outre, souligné l’importance de cette étape qui contribuera, sans doute, à l’amélioration des paiements transfrontaliers entre la Tunisie et le reste de l’Afrique.

Il s’est également dit “confiant” que cette adhésion de la banque portera ses fruits et aboutira à des avancées concrètes pour le commerce et la croissance économique en Afrique.