Treize spectacles sont au programme de la 4ème édition du Festival des Premières Chorégraphiques qui se déroulera du 8 au 11 février 2024 à Tunis.

La Tunisie participe avec 8 spectacles en plus 5 spectacles étrangers qui représentent le Canada, la France, le Mali et la Pologne. Les spectacles auront lieu dans trois espaces de la Capitale, à savoir le Théâtre El Hamra, la salle du 4ème Art et l’espace culturel le 32Bis.

Des ateliers artistiques encadrés par les chorégraphes Angélique Amyot (Canada), Bokar Démbélé (Mali), Ahmed Ben Abid (Tunisie) et Kais Chouibi (France) auront lieu à l’espace Ikaa.

Le Festival des Premières Chorégraphiques est dédié est à la danse et met en lumière les pièces inédites de jeunes chorégraphes. Lancée en 2021 par l’association Al Badil-Alternative culturelle, cette manifestation annuelle des arts vivants est organisée dans le cadre de partenariats avec des acteurs internationaux afin de favoriser la visibilité des artistes tunisiens.

Voici la liste des spectacles au line-up du Festival des Premières Chorégraphiques 2024:

Spectacles tunisiens :

“Between the lines” d’Ilyes Triki,20′

“Newsteria” de Sami Hammami, 35′

“Dans(e) house” de Hamdi Dridi, 30′

“Bon Deuil” de Fetah Khiari et Houcem Boukroucha, 50′

“Matrimonia” de Fatma Oussaifi, 20′

“Nawara” de Ranim Kefi, 25′

“Ghamardi” de Hazem Chebbi, 35′

“Unwell” de Ahmed Ben Abid, 30′

Spectacles étrangers :

“Aulavik” d’Angélique Amyot, Canada, 35′

“Who cares?” de Guillaume Bariou, France, 40′

“It from bit” de Naomi Fall, Mali, 36′

“Quand les coeurs se battent” de Bokar Dembélé, Mali, 25′

“The Groove House” d’Ewa Bielak, DJ Set, Pologne

NB : De plus amples détails sur le programme sont visibles sur le site de l’association Al Badil-Alternative culturelle.