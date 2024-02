Un conseil ministériel restreint (CMR) tenu mardi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, a approuvé la mise en œuvre d’un ensemble de projets comprenant notamment la construction d’un nouveau terminal aérien dans le cadre de l’extension de l’aéroport de Tunis-Carthage.

D’après un communiqué publié par la présidence du Gouvernement, le nouveau terminal sera notamment étendu sur une superficie couverte d’environ 80 000 m2 et doté d’une capacité d’accueil de 8 millions voyageurs par an, ce qui portera la capacité d’accueil de l’aéroport à 13 millions de passagers par an.

Le projet d’extension prévoit également, l’agrandissement du viaduc de l’aéroport, la construction d’une nouvelle tour de contrôle, la mise en place d’une ligne ferroviaire reliant l’aéroport au centre-ville et d’une deuxième ligne ferroviaire rapide, reliant l’aéroport de Tunis- Carthage à celui d’Enfidha-Hammamet, outre la construction d’une ligne de métro reliant le Lac de Tunis à Bhar Lazreg

Présidant ce CMR, le chef du gouvernement Ahmed Hachani, dont les propos sont rapportés par la présidence du gouvernement, a souligné l’importance de grands projets en l’occurrence de celui d’extension de l’aéroport international de Tunis-Carthage, dans la relance de l’économie et l’impulsion du développement du pays.

Ce conseil, auquel ont pris part les ministres des Finances, de l’Economie et de la Planification, du Transport et de l’Equipement et de l’Habitat, avait d’abord passé en revue les hypothèses proposées par le ministère du Transport en vue de réaliser l’extension de l’aérogare de l’aéroport et les mécanismes à mobiliser dans le cadre de ce projet.