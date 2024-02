“McDonald’s, KFC, Burger King, Subway, Starbucks, Dunkin’ Donuts et Jolly Times vendent des produits alimentaires dans des emballages sans PFAS (substances toxiques) dans certains pays, mais continuent d’utiliser des emballages contaminés par les PFAS dans d’autres pays, dont la Tunisie”, selon une étude publiée, récemment, par le Réseau international pour l’élimination des polluants toxiques (IPEN).

En effet des substances chimiques toxiques, dont certaines sont interdites au niveau mondial, ont été trouvées dans des emballages alimentaires en papier et en carton à usage unique achetés dans 16 pays y compris la Tunisie, auprès de ces enseignes internationales de restauration rapide, constate cette étude.

Les 16 autres pays concernés par cette étude appartiennent aux Caraïbes et aux régions d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord et du Sud.

L’étude menée, en collaboration avec l’Association tunisienne d’Education environnementale pour les générations futures (AEEFG) et 17 autres groupes membres de l’IPEN, a permis de détecter, à travers des analyses d’échantillons d’emballages, des produits chimiques associés au cancer, à l’infertilité et à la perturbation endocrinienne.

Ces substances connues scientifiquement sous l’appellation per-et polyfluoroalkyles (PFAS) sont aussi appelées “Forever Chemicals” ou ” produits chimiques éternels”, en raison de leur extrême persistance dans l’environnement.

En Tunisie, les per-et polyfluoroalkyles ne sont pas encore réglementés. L’AEEFG estime qu’il est urgent de commencer à examiner la sécurité sanitaire des emballages alimentaires en ce qui concerne les additifs et en particulier les polluants organiques persistants (POP).

A noter que les enseignes concernées, qui ne sont pas toutes présentes en Tunisie font l’objet également, d’une campagne de boycottage en raison de la guerre contre Gaza.