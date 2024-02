Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a remis, mercredi, à son homologue du Sultanat d’Oman, Badr Bin Hamad Bin Hamood Al-Busaidi, une lettre adressée par le Président de la République, Kaïs Saïed, au Sultan d’Oman, Haïtham ben Tariq Al-Said.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié, mercredi, la correspondance adressée par le président de la République porte sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les promouvoir davantage.

D’après le communiqué du département, Nabil Ammar a tenu une séance de travail avec son homologue omanais au cours de laquelle les deux parties ont mis l’accent sur la solidité et la profondeur des liens fraternels historiques entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman.

Ils ont, également, réaffirmé la volonté politique sincère des dirigeants des deux pays et leur détermination à booster davantage les relations de coopération bilatérale.

Lors de cette réunion, les deux ministres ont eu l’occasion de passer en revue les différents volets des relations bilatérales, mettant l’accent sur l’impératif qu’il y a à redoubler les efforts communs afin de réaliser un “bond qualitatif” au niveau du processus de coopération bilatérale permettant de les hisser au niveau d’un “partenariat efficace” profitant aux deux pays et peuples frères.

Les deux ministres ont, également, évoqué nombre de questions d’intérêt commun, mettant en avant la convergence de vues et des positions des deux pays ainsi que leur engagement et leur attachement aux positions de principe autour de plusieurs questions, dont notamment la juste cause palestinienne.

Chargé par le président de la République, Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, effectue une visite officielle de travail au Sultanat d’Oman au cours de laquelle il aura à co-présider avec son homologue du Sultanat d’Oman les travaux de la seizième session de la commission mixte tuniso-omanaise.