La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a annoncé, mardi, que 93 femmes victimes de violences et mères de 240 enfants ont reçu des avis d’approbation pour recevoir un financement et des équipements leur permettant de lancer des projets dans le cadre du programme d’autonomisation économique des femmes menacées et victimes de violences “Samida”.

La ministre a indiqué, dans une allocution prononcée à cette occasion en présence de plusieurs bénéficiaires, que les avis d’approbation constituent le premier lot dans le cadre du programme “Samida”, qui vise à renforcer la résilience des femmes victimes de violence, à développer leurs capacités financières, à consolider leur autonomie et à les aider à surmonter leur position de faiblesse et à prendre confiance en leurs compétences dans le cadre de la politique gouvernementale axée sur la recherche de solutions économiques à la fragilité de certains groupes sociaux.

Belhaj Moussa a ajouté que 60 pour cent des femmes victimes de violence sont au chômage ou n’ont pas d’emploi stable, soulignant que les bénéficiaires qui ont reçu les avis d’approbation sont inscrites sur le numéro 1899 dédié aux signalements des cas de violence.

Pour sa part, Hanène Benzarti, responsable du programme de lutte contre la violence à l’égard des femmes au sein du ministère et coordinatrice du programme “Samida”, a déclaré que les 93 projets approuvés couvrent la plupart des gouvernorats de la République et plusieurs activités (services, tourisme, artisanat, technologie et agriculture).

Le responsable de la direction générale de la femme et de la famille, Wijdane Ben Ayed, a déclaré que les bénéficiaires sont issues de 17 gouvernorats du nord, du centre et du sud et qu’elles sont âgées de 20 à 60 ans.