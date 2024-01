Philip Morris International (PMI) en Tunisie se voit attribuer la certification Top Employer pour la sixième année consécutive, soulignant l’engagement continu envers l’excellence en matière de ressources humaines. Cette distinction témoigne de l’engagement constant de l’entreprise envers le bien-être de ses employés et l’excellence des pratiques en matière de ressources humaines.

La certification décernée par le “Top Employer Institute”, reconnaît l’excellence et le leadership de PMI en matière de pratiques des ressources humaines. La firme internationale a également été honoréeen tant que l’un des meilleurs employeurs mondiaux pour la huitième année consécutive, selon la même autorité internationale qui certifie l’excellence des pratiques RH des organisations.

Borhann Rachdi, Directeur Général de PMI en Tunisie, a exprimé sa satisfaction en déclarant : « La certification de Philip Morris pour la sixième année consécutive en tant que meilleur employeur du pays témoigne de la qualité de notre environnement de travail et de notre engagement en faveur d’un changement culturel et organisationnel positif. Nous encourageons l’épanouissement des talents dans un espace sain, engageant et inclusif. »

En soulignant l’importance de la culture d’entreprise dans la transformation de PMI vers un avenir sans fumée, il déclare : « Pour réaliser notre vision, nous devons faire de cette culture une priorité, surtout dans une entreprise en pleine transformation comme la nôtre ».