Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé, lundi, à Rome, à la mise en place d’une “société humaine basée sur l’équité et la volonté d’éradiquer toute forme de discrimination, de misère et de pauvreté”.

“Nous sommes, aujourd’hui, réunis avec une nouvelle perspective et une bonne initiative de la part de la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, ainsi qu’avec des approches destinées à contrer les déceptions et les douleurs du passé, aspirant à un nouvel avenir basé sur la politique d’égal à égal”, a déclaré le président Saïed.

“Nous irons de l’avant dans la direction que nous tracerons ensemble pour une nouvelle société humaine”, a-t-il souligné dans une allocution prononcée lors d’une séance à huis clos, organisée à l’issue de l’ouverture de la séance inaugurale du Sommet Italie-Afrique, placé sous le slogan “Plan Mattei pour l’Afrique”.

Les objectifs du “Plan Mattei pour l’Afrique”, a-t-il poursuivi, ne consistent pas uniquement en la mise en place d’une coopération dans certains secteurs, mais il va s’agir d’un chemin à double voies comportant plusieurs étapes.

“Ces étapes concernent toutes les revendications légitimes de chacun et seront une occasion permettant au Nord et au Sud d’une part, et à l’Afrique et à l’Italie d’autre part, de se serrer la main afin d’écrire une nouvelle page de l’histoire”.

Aujourd’hui, nous ne jetons pas seulement les fondements, mais nous contribuons effectivement dans la mise en place d’une structure intellectuelle qui rompt avec les vieux concepts et ouvre de nouvelles perspectives plus nobles où les êtres humains sont tous égaux, a-t-il souligné.

Le président de la République a déclaré que “les réunions se sont multipliés, d’une capitale à l’autre, mais à chaque fois il n’en ressort que des slogans”.

Et d’ajouter que “toutes les tragédies se sont produites en Afrique alors que ce continent détient le tiers des richesses du monde”.

La présidente du conseil italien Giorgia Meloni avait ouvert les travaux du Sommet Italie-Afrique dans la perspective de lancer une nouvelle étape de coopération, notamment dans le secteur de l’énergie.

Meloni a déclaré que son pays aspire à lancer une série de projets dans le continent africain, notamment en Tunisie, affirmant que l’Italie projette de créer des stations d’épuration des eaux usées en utilisant des méthodes non conventionnelles, dans le but d’irriguer 8 mille hectares en Tunisie, outre l’amélioration de la gestion des eaux et la création d’un centre de formation dans l’agroalimentaire.

Ce sommet, auquel participent près de 23 chefs d’Etat et de gouvernement africains dont la Tunisie, cherche à examiner les enjeux rencontrés en Afrique et en Europe en matière de changements climatiques, de sécurité alimentaire, de migration et de transition énergétique.

Le président Kaïs Saïed a participé à l’ouverture du Sommet et a eu des entretiens notamment avec la présidente du conseil italien et le président mauritanien.