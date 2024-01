Le Conseil d’affaires tuniso-africain (Tunisia Africa Business Council-TABC) ambitionne de s’implanter en Afrique pour garantir un meilleur accompagnement aux opérateurs économiques tunisiens, a souligné samedi, Anis Jaziri, président de TABC.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de la tenue de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée générale extraordinaire de TABC à Tunis, Jaziri a fait savoir que le conseil d’affaires tuniso-africain envisage d’ouvrir des bureaux régionaux en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale pour être plus proche des opérateurs économiques tunisiens implantés dans ces régions et pouvoir leur garantir un accompagnement plus efficace.

Selon Jaziri, TABC travaillera, également, sur le développement des exportations des entreprises tunisiennes et assistera davantage les opérateurs économiques tunisiens dans leurs démarches.

« En 2024, TABC a prévu un programme très ambitieux avec quatre missions au Bénin, au Kenya, au Gabon et au Nigeria outre l’organisation de la conférence internationale « Financing Investment and Trade in Africa (FITA 2024) les 11 et 12 juin prochain », a fait savoir Jaziri.

Dans ce contexte, il a rappelé qu’en 2023, plusieurs missions ont été organisées à la République démocratique du Congo, en Mauritanie, au Cameroun et en Algérie.

«La 6ème édition de la FITA, organisée en septembre 2023 a été un grand succès et a vu la participation de 1000 chefs d’entreprises venus de 60 pays », a-t-il dit, soulignant “la création d’une grande dynamique économique en Afrique et l’augmentation des exportations tunisiennes vers ce continent”.

Jaziri a ajouté que TABC a accompagné des centaines d’opérateurs économiques tunisiens sur le continent africain et a participé à plusieurs évènements économiques importants.