Le salon leader mondial des technologies d’impression « DRUPA» se tiendra du 28 mai au 7 juin 2024, au Parc des Expositions de Düsseldorf (Allemagne) a annoncé, la Directrice de la Drupa Portfolio technologies d’impression Messe Düsseldor, Sabine Geldermann.

Elle a ajouté, lors d’une conférence de presse tenue mardi à Tunis, que la « DRUPA », est organisée tous les 4 ans, dont la dernière édition date de 2016.

Prés de 140 mille m² de surface nette ont été déjà réservés par plus de 1400 exposants en provenance de 50 pays (Europe, Chine, Inde, Japon, les USA..), a-t-elle précisé.

Et de poursuivre que le secteur mondial de l’impression et du packaging mise à nouveau sur la DRUPA en tant que plate-forme d’affaires et rendez-vous mondial le plus important de la branche.

La responsable a, en outre, souligné que ce salon sera marqué par le transfert intensif de connaissances et l’interaction avec des experts du monde entier sur les nouveaux modèles d’affaires qui en découlent, ainsi que sur les opportunités pour le secteur de l’emballage.

Geldermann a expliqué que le choix de tenir cette conférence de presse à Tunis vise à inciter les entreprises tunisiennes à participer en tant que visiteurs au salon « DRUPA » , et ce, en vue de développer la présence des pays de l’Afrique du Nord.

Pour ce faire, des conférences de presse sont programmées à partir de la semaine prochaine en Algérie puis en Egypte.

De son coté, le DG du Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), Abdelkarim Hamdaoui a affirmé que le centre œuvre en partenariat avec les organisateurs du salon à inciter les entreprises tunisiennes à prendre part à la « DRUPA », rappelant que ce salon constitue une opportunité pour prendre connaissance des progrès technologiques dans le secteur de l’impression. L’objectif est de développer les exportations des entreprises tunisiennes dans ce domaine.

Il a, à cette occasion, rappelé que 257 entreprises opèrent dans l’industrie de l’Emballage en Tunisie dont la majorité sont des PME.

Ce secteur emploie 25000 personnes et contribue à 4% dans le PIB de l’industrie diverse.