En marge du troisième Sommet du Sud du groupe des 77 et de la Chine, tenu à Kampala en Ouganda, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger Nabil Ammar, s’est dimanche entretenu avec son homologue palestinien Riad Al-Maliki.

Le Ministre palestinien a exprimé la fierté de l’Autorité palestinienne de la position du Président de la République Kais Saïed et du soutien de principe et total de la Tunisie au droit palestinien, qui, a-t-il souligné, constitue un appui important pour le processus de lutte.

Il a également souligné la nécessité de continuer à faire pression au niveau international pour parvenir à un cessez-le-feu et lever les obstacles imposés par l’occupant à l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza pour répondre aux énormes besoins humanitaires et faire face aux tentatives de déplacement forcé.

Riad Al-Maliki a souligné l’importance d’intensifier les actions de la communauté internationale, principalement des pays arabes, afin d’empêcher l’aggravation de la situation sur la Bande de Gaza.

Pour sa part, Nabil Ammar a réaffirmé la solidarité et le soutien indéfectible de la Tunisie à la cause palestinienne et la mobilisation de toutes ses capacités pour soutenir le peuple palestinien dans sa lutte en vue de recouvrer tous ses droits et mettre fin au colonialisme.

Soutenir les droits des Palestiniens est une responsabilité morale et juridique qui incombe à l’ensemble de la communauté internationale, a-t-il soutenu.

Nabil Ammar a insisté sur le rejet des doubles standards dans le traitement de la question palestinienne, soulignant l’engagement de la Tunisie à soutenir activement tous les efforts visant à mettre fin à l’injustice subie par le peuple palestinien frère.

Le Sommet du Sud du G77 + Chine se tient 21 et 22 janvier dans la capitale ougandaise.