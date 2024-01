La Tunisie et l’Allemagne s’engagent à protéger la sécurité alimentaire

“Le responsable allemand a réaffirmé la disposition de son pays à renforcer la coopération avec la Tunisie dans tous les domaines, surtout ceux en lien avec l’agriculture et la gestion des ressources en eau”, indique un communiqué du ministère de l’Agriculture publié dimanche.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belaati, a eu, en marge du 16e Forum mondial de l’alimentation et de l’agriculture (GFFA), organisé à Berlin du 17 au 20 janvier courant, des entretiens et réunions de travail avec de hauts responsables allemands.

Il s’est entretenu avec le secrétaire d’Etat allemand à l’Agriculture et à l’Alimentation, Jochen Flasbarth, au sujet des moyens de développer la coopération bilatérale dans le domaine agricole, en particulier sur la gestion et l’usage de l’eau en agriculture.

Le responsable allemand a réaffirmé la disposition de son pays à renforcer la coopération avec la Tunisie dans tous les domaines, surtout ceux en lien avec l’agriculture et la gestion des ressources en eau, indique un communiqué du ministère de l’Agriculture publié dimanche.

Belaati a, en outre, eu une séance de travail avec une des membres de l’Office de protection du consommateur et de sécurité alimentaire (BVL). La réunion a été une occasion pour discuter du projet pilote de coopération tuniso-allemande sur la consolidation de la sécurité alimentaire et la protection de la santé du consommateur en Tunisie, réalisé en collaboration avec l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR).

Il a insisté sur l’importance de ce projet et la nécessité de hâter sa mise en œuvre afin de protéger le consommateur tunisien, assurer des produits sains et qualité et améliorer ainsi leur compétitivité sur les marchés extérieurs.

Le ministre s’est, en outre, réuni avec une délégation du “Leibniz Institute”. Les deux parties se sont mis d’accord sur l’organisation de réunions à distance, avec des experts tunisiens et allemands, pour se concerter sur les moyens de développer la production agricole dans les zones arides en Tunisie.

Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture a présidé une rencontre économique, organisée au siège de l’ambassade de Tunisie à Berlin, sur le partenariat agricole entre la Tunisie et l’Allemagne en présence d’une cinquantaine de participants représentant des ministères et instances officielles germaniques, des organisations de coopération économique et nombre d’hommes d’affaires tunisiens et allemands.