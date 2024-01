Le temps sera ensoleillé sur l’ensemble du pays, avec des températures en hausse par rapport à la veille. Les maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés Celsius sur la côte et entre 10 et 15 degrés Celsius dans l’intérieur.

Le vent sera faible à modéré, de secteur nord-ouest, avec des rafales pouvant atteindre 30 km/h en bord de mer.

La mer sera calme à peu agitée, avec une houle de 0,5 à 1 mètre.

Aucune précipitation n’est attendue.