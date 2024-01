Les relations de longue date entre la Tunisie et le Mali et les moyens de les développer ainsi que la situation dans la région du Sahel et dans le continent africain ont été au cœur d’un entretien entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et son homologue malien Abdoulaye Diop, en marge de sa participation au 19e sommet du Mouvement des Non-alignés qui se tient à Kampala, en Ouganda.

Le ministre malien s’est, à cette occasion, félicité du climat d’entente, de solidarité et de respect mutuel qui a longtemps caractérisé les relations entre les deux pays, exprimant le vœu de voir les réunions des commissions mixtes reprendre dans les plus proches délais, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie malienne a exprimé sa gratitude pour la décision de la Tunisie de renouveler le quota des bourses universitaires allouées aux étudiants maliens, saluant le bon traitement des ressortissants de son pays par les autorités tunisiennes.

De son côté, Nabil Ammar a réaffirmé la détermination de la Tunisie à renforcer les liens d’amitié et de coopération et de consolider la tradition de communication et de concertation avec les pays de voisinage au service des intérêts communs.

Il a, dans ce contexte, rappelé les entretiens positifs et constructifs établis récemment avec le ministre malien de la Migration et des Maliens à l’étranger qui ont permis de clarifier la position de la Tunisie et son approche à l’égard de la migration irrégulière.

Le ministre des AE a aussi souligné la volonté de la Tunisie de poursuivre la coopération avec le Mali dans le domaine de l’enseignement supérieur, de nature à impacter positivement les relations entre les deux pays et peuples frères.

Sur un autre plan, le ministre malien a donné à Nabil Ammar un aperçu sur le développement de la situation politique et sécuritaire dans son pays après le retrait, en décembre dernier, de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Il a, dans ce contexte, mis en avant les défis auxquels font face les autorités maliennes et les efforts déployés pour préserver l’unité du pays et sa souveraineté territoriale.