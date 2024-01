La Commission régionale des marchés publics dans le gouvernorat de Bizerte, a approuvé, vendredi, la mise en œuvre d’un certain nombre de projets d’un coût total de 5,8 millions dinars.

Ces projets concernent les infrastructures et les équipements collectifs, dont notamment, le parachèvement des travaux d’aménagement du marché municipal de Ras-Jebel (575 mille dinars), le renforcement de la plateforme de services logistiques liés à l’hygiène dans la commune de Bizerte (531 mille dinars) et l’entretien périodique du réseau routier de la région (1,9 million de dinars), a indiqué la présidente de la commission et secrétaire générale du gouvernorat de Bizerte, Lobna Abid.

Elle a souligné à l’Agence TAP que l’ensemble de ces projets approuvés s’inscrivent dans le droit fil des recommandations émises lors de la dernière session de la commission, et qui aspirent à la réhabilitation des infrastructures dans le gouvernorat de Bizerte.