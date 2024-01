Chronologie des principaux faits économiques enregistrés en Tunisie au cours du mois de mars 2023.

-1er mars: L’automne 2022 est le plus sec depuis 1950 et le plus chaud depuis 2014, selon l’INM.

– Le TMM en hausse à 8,02%, en février 2023. (BCT)

-2 mars: Agriculture : Hausse du prix du lait frais à la production de 200 millimes/litre.

-3 mars 2023 : FMI: La 1ère tranche du prêt à la Tunisie devrait être débloquée avant la fin du second trimestre 2023 (Fitch Ratings).

– Tunisie-BID : Signature de trois accords de financement au profit de la STEG, la STIR et le GCT.

– Impact de la circulaire 2023-2 de la BCT : Baisse de 6,5% du résultat global des banques cotées pour l’exercice 2022 par rapport aux estimations initiales (intermédiaire en Bourse, AFC).

– Le déficit pluviométrique a atteint 48% en janvier 2023.

– RFR Grand Tunis annonce l’achèvement des tests techniques et tous les travaux relatifs à la ligne E.

– 4 mars: Douane: La valeur des marchandises saisies en 2022 s’élève à 509 MD.

– 5 mars: Le taux d’inflation a augmenté à 10,4% en février 2023, après 10,2% au mois précédent. (INS)

– 6 mars: La Banque mondiale suspend temporairement, les discussions avec la Tunisie sur le cadre de partenariat pays définissant les orientations stratégiques des engagements opérationnels à moyen terme (2023-2027).

– 7 mars: La Tunisie est classée quatrième sur 49 pays en termes d’intention entrepreneuriale, un indicateur qui dévoile les entrepreneurs potentiels envisageant de lancer un business durant les trois prochaines années. (Global Entrepreneurship Monitor 2022/2023)

– L’ANGED et l’ANME signent une convention pour la promotion de la valorisation énergétique des déchets.

– 7 mars: La Banque Centrale de Tunisie publie une note (N °2023- 10 du 07 mars 2023), fixant les conditions de distribution des dividendes, par les banques et les établissements financiers au titre de l’exercice 2022.

– 8 mars: Premier renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures dit permis ” Araifa”, pour une durée de trois ans (du 27 décembre 2022 jusqu’au 26 décembre 2025).

– Les prix de vente des bananes fixés à 5 dinars/kg.

– 9 mars: Tunisie-FAO : Lancement d’un projet visant la protection sociale des pêcheurs artisans.

-11 mars: Baisse du déficit de la balance commerciale à 2358,5 MD, durant les deux mois de l’année 2023.

-13 mars : Le taux de change du dinar tunisien s’est fortement, déprécié par rapport au dollar, puisque 1 dollar valait 2,956 dinars, à la date du 9 mars 2022 alors qu’il en vaut 3,140 dinars, actuellement. (BCT)

-14 mars: La balance commerciale alimentaire a enregistré au cours du mois de février 2023 un excédent de 1,1 MD, contre un déficit de 137,5 MD, durant le même mois de l’année écoulée. (ONAGRI).

-15 mars: Le déficit budgétaire s’aggrave de 10%, à environ 11 milliards de dinars, en 2022 (Ministère des Finances)

-17 mars: Annonce de l’interdiction totale de l’utilisation des sacs en plastique dans les boulangeries à partir du mois de ramadan (23 mars)

-20 mars: La valeur des exportations de l’huile d’olive augmente de 46,8% au cours des premiers mois de la campagne 2022-2023.

– La balance commerciale des produits de la pêche est excédentaire de 464,8 MD en 2022.

– Transport : Inauguration de la première tranche de la ligne E du Réseau ferroviaire rapide (RFR) du Grand Tunis.

– 21 mars: Une ligne de financement sera mise à la disposition de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank) pour le financement des entreprises citoyennes, en vertu d’une convention signée, à Tunis entre le ministère des Finances et la BTS.

– 22 mars : Les exportations du secteur Textile-Habillement ont augmenté de 16,69% en dinar, à 1698,08 MD et de 13,93% en euro (509,9 millions d’euros), au cours des deux premiers mois de l’année 2023, par rapport aux 2 premiers mois de 2022.

– La BCT maintient inchangé son taux directeur à 8%.

– 27 mars: Les recettes touristiques en hausse de 66%, à la date du 20 mars 2023. (BCT)

– 28 mars : Croissance de 35% des exportations tunisiennes en jeans vers le marché américain (2 premiers mois 2023).

– Les investissements déclarés dans les services en baisse de 37,5%, durant les deux premiers mois de 2023.

– Baisse de l’investissement déclaré dans l’industrie de 15,6 %, à 239,1 MD. (APII)

– 29 mars : Le ministère du Commerce fixe la marge bénéficiaire maximale de vente des produits de la pêche au détail.

– La production nationale d’huile d’olive a connu, durant la campagne 2022/2023, une baisse de 25%, par rapport à la campagne précédente, pour atteindre 180 mille tonnes. (Office National de l’Huile- ONH).

– Signature d’un protocole d’accord et de partenariat entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française.

– 30 mars: L’Agence internationale de notation Fitch Ratings a relevé la note d’émission des obligations à long terme en devises étrangères et en monnaie locale de la Tunisie de ” CCC ” à “CCC+ “.

– 31 mars: Baisse des exportations de 6,5% en février 2023. (INS).

– Le ministère de l’Agriculture annonce des mesures de restriction des usages de l’eau.