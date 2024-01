Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar s’est entretenu samedi avec le Premier Vice-ministre des Affaires Etrangères de l’Ouzbékistan Bakhromonjon ALEOV, en marge de sa participation au 19ème Sommet du Mouvement des Non-alignés, qui se tient à Kampala, en Ouganda. Le responsable ouzbek préside une délégation de son pays à cette conférence, lit-on dans un communiqué du département.

Les deux ministres ont exprimé leur volonté de consolider davantage les liens d’amitié entre les deux pays et ont passé en revue plusieurs propositions pratiques visant à renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines prometteurs.

Les deux responsables sont convenus d’établir un mécanisme de consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays à un niveau qui sera fixé d’un commun accord.

Le responsable ouzbek a proposé de créer une commission économique mixte qui œuvrera à encourager les échanges commerciaux et les opportunités de partenariat et à organiser des visites et des réunions pour les hommes d’affaires et les chefs d’entreprises dans les deux pays.

Les deux parties ont, également, souligné le besoin d’encourager la coopération et l’échange d’expériences et d’expertise dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, de l’éducation et de la culture et d’exploiter les opportunités offertes dans les deux pays dans ces domaines, tout en soulignant que la distance géographique ne doit pas constituer un obstacle à la coopération, lit-on de même source.

Aleov a également transmis à Ammar une invitation de son homologue ouzbek pour se rendre à Tachkent au cours de la période à venir, en soulignant l’importance que son pays attache au renforcement des relations avec la Tunisie, convaincu de sa position et de son rôle stratégiques dans la région, lit-on dans le même communiqué.

La rencontre a été l’occasion d’échanger les points de vue sur nombre de questions régionales et internationales et des questions inscrites à l’ordre du jour du sommet. Les deux parties ont souligné la convergence des vues sur la nécessité de mettre fin immédiatement à l’agression brutale contre Gaza et leur soutien au peuple palestinien et à sa lutte légitime pour restaurer ses droits historiques légitimes et établir son Etat indépendant sur tous ses territoires.