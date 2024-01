Chronologie des principaux faits économiques enregistrés en Tunisie au cours du mois de juin 2023.

-22 juin : Le Groupe de la Banque mondiale a lancé le 22 juin 2023, un nouveau cadre de partenariat-pays (CPF) avec la Tunisie visant à appuyer le plan de développement du gouvernement en faveur d’une expansion économique. Le nouveau CPF s’appuie sur le plan de développement 2023-2025 de la Tunisie et sa vision 2035.Il est doté d’une enveloppe annuelle de 500 millions de dollars.

– Un accord de prêt de 268,4 millions de dollars (soit l’équivalent 825,73 millions de dinars) pour le financement du projet d’interconnexion Tunisie-Italie (ELMED) a été conclu le 22 juin, en Tunisie, entre le ministère de l’Economie et de la planification et la Banque mondiale (BM).

Ce projet reliera les réseaux électriques de Tunisie et d’Europe et soutiendra l’essor du marché des énergies renouvelables essentiel pour le développement durable de la Tunisie et sa stratégie de lutte contre le changement climatique.