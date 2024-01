Le Packtec et la CCI de Sfax lancent le concours du meilleur emballage 2024

Le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), en coopération avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax, a annoncé, jeudi, le lancement du concours du meilleur emballage pour l’année 2024.

A cet égard, la directrice du marketing au “Packtec”, Hajer Fennich Ben Memi a déclaré à l’Agence TAP, que les critères de participation au concours du meilleur emballage ont été modifiés pour cette année, tant pour les fabricants que pour les concepteurs.

“Il est très important que les industriels et les exportateurs participent au concours en vue de conquérir la confiance des clients”, a-t-elle souligné.

La même source a indiqué dans ce sens que le concept d’emballage passe essentiellement par la définition de spécifications techniques à respecter par tous les acteurs du cycle de l’emballage et par la sensibilisation du consommateur à l’utilisation des produits emballés.

L’initiative du concours, intervient à l’issue d’une rencontre entre les représentants du Packtec et un certain nombre d’industriels et exportateurs, où les participants ont débattu des besoins, défis et variables auxquels les entreprises tunisiennes sont confrontées, en particulier, quant aux moyens à mettre en œuvre pour hisser la qualité de l’emballage des produits de la région.