Le Pôle Industriel et Technologique de Tozeur (Pôle Djerid) a abrité, mercredi, les travaux d’une Journée d’information au profit d’une quarantaine de chefs d’entreprises exportatrices de dattes, pour l’obtention des normes de qualité ISO 22000 et FSSC 22000.

Cette journée a été organisée par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et de l’Energie, en coopération avec l’Agence de Coopération Internationale Allemande (GIZ).

Un évènement qui intervient dans le but d’initier les chefs d’entreprises exportatrices des dattes, aux étapes et procédures d’obtention de ces certificats de qualité, en vue de faciliter l’accès aux marchés européens et américains, a indiqué à l’Agence TAP Mourad Sfaya, responsable du marketing et de la coopération internationale au Pôle Djerid.

“Nous œuvrons au soutien de la compétitivité des entreprises en présentant les avantages de l’obtention de ces labels de qualité, et assurons, par là même, l’accompagnement d’un certain nombre d’institutions souhaitant bénéficier du programme, par l’intermédiaire des experts de la coopération allemande, jusqu’à atteindre l’étape d’approbation finale”, a-t-il fait savoir.