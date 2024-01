“Confluences artistiques”, est une exposition de groupe qui met en vedette quatre artistes tunisiens, et où chacun apporte une vision distinctive à travers un mélange dynamique de styles.

Les passionnés et amateurs d’art auront du 17 janvier et jusqu’au 10 février 2024 à découvrir à la Galerie d’art Alexandre Roubtzoff un ensemble d’expériences artistiques et une diversité d’expressions où chaque œuvre, grand format, est une fenêtre ouverte sur un monde où les styles se croisent.

Imed Jemaiel, l’artiste érudit, offre un dialogue visuel entre l’écriture et le dessin, fusionnant les deux dans des compositions dynamiques. Ses gribouillages végétaux quasi-calligraphiques transportent le spectateur dans une exploration visuelle où l’écriture devient dessin, et le dessin, une quasi-écriture. Imed Jemaiel, peintre reconnu internationalement, élargit les frontières de la représentation traditionnelle, offrant une expérience esthétique riche et stimulante. Avec des succès internationaux, notamment à la foire d’Abu Dhabi, il s’impose comme un artiste important sur la scène artistique tunisienne et internationale.

Le jeune prodige, Slimen Elkamel, utilise le pointillisme pour narrer ses plus beaux souvenirs. Ses œuvres, imprégnées de cette technique subtile, transcendent les générations, invitant à une exploration visuelle où chaque point évoque une mémoire. Entre réel et imaginaire, Slimen Elkamel façonne un univers visuel où la technique devient le langage universel des souvenirs. Sa brillante exposition à l’Institut du Monde Arabe a consolidé sa reconnaissance internationale déjà établie.

Najet Dhahbi, écrivaine et artiste peintre féministe audacieuse, expose sa vision unique du corps féminin à travers des représentations versatiles. Diplômée d’un doctorat en sciences du patrimoine, Dhahbi offre un regard singulier sur l’image érotique dans l’art des miniatures musulmans. Ses toiles captivantes explorent la diversité des formes féminines, incitant à une réflexion profonde sur la représentation artistique du corps. Les surfaces de couleurs vibrantes servent de toile pour explorer la complexité des expériences féminines. Ses œuvres sont des déclarations puissantes, où les couleurs osées et les symboles captivants s’entrelacent pour créer un dialogue visuel provocateur. Elle a remporté le premier prix du festival “Atelier an der Donau” pour les arts visuels en Autriche.

Mehdi Bouanani, également connu sous le nom de DaBro, dévoile son talent de déconstruction artistique. Peintre tunisien renommé basé à Paris, il a su séduire le public international avec son approche unique. Ses tableaux “Unframe” transcendent les cadres conventionnels, invitant à toucher et à réinventer les œuvres du passé. Ses portraits classiques sont subtilement “décadrés” avec des éléments contemporains, créant une tension visuelle unique entre le passé et le présent.