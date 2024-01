La chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis, organise une mission économique et commerciale, du 13 au 16 février prochain, à Bruxelles.

Au programme de cette mission, l’organisation d’un forum d’affaires belgo -tunisien qui se tiendra sur le thème ” Tunisie : Terre de promesses et d’opportunités “.

Prendront part à ce forum, des représentants d’organismes et d’institutions tunisiens et belges, ainsi que des opérateurs économiques tunisiens et leurs homologues belges dans différents secteurs comme l’agroalimentaire, les technologies, le textile technique, le pharmaceutique, et la cosmétique.

Le programme comportera, également, des conférences, des rencontres B2B et de networking ainsi que des visites de sites.