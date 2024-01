Le poète tunisien Abdelaziz Hammami a remporté, jeudi, le Prix “Kawafi (Rimes) de la 20ème édition du Festival de poésie de Sharjah (Emirats Arabes Unis) qui se tient du 8 au 14 janvier 2024.

Le poète, auteur de nombreux poèmes publiés dans des rubriques culturelles de plusieurs journaux et revues, a été le correspondant de l’agence TAP à Kairouan et a eu plusieurs collaborations avec des radios nationales et de la télévision tunisienne.

Natif de Kairouan, il est l’un des fondateurs du premier club littéraire à Kairouan à la fin des années soixante.

Il est le deuxième tunisien à être primé lors de la 20ème édition du festival de la poésie de Sharjah après le poète et critique tunisien Moncef Ouhaïbi qui a remporté le premier “Prix Sharjah de la critique poétique”. 12 prix ont été décernés aux participants de cette 20ème édition où près de 70 poètes et critiques de plusieurs pays arabes ont pris part.