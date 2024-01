Le collectif d’improvisation théâtrale ” Show’ashin ” invite la ligue d’improvisation théâtrale berlinoise, LIBER / Ligue d’Impro de Berlin, pour un Match d’improvisation théâtrale autour de l’histoire de dix artistes professionnels, comédiens et comédiennes, venant des deux côtés de la Méditerranée, et qui se retrouvent pour la première fois sur scène.

La représentation dont l’accès est gratuit le dimanche 14 janvier 2024 à 17H00 à la station d’art B7L9, est une occasion pour le large public de découvrir l’esprit de l’improvisation théâtrale considérée selon les dernières recherches comme une étape incontournable du processus de création théâtrale. Ainsi le principe de ce match-jeu d’improvisation théâtrale repose sur l’imagination, la rencontre entre langues et cultures et le partage du plaisir du jeu et du collectif, avec des équipes dont le public sera l’arbitre grâce à des cartons de vote.

Cette collaboration se veut une occasion pour faire connaitre cette nouvelle forme théâtrale qui abolit la distance entre la salle et la scène, pour trouver dans le geste fortuit, dans la situation inédite, dans le corps mis à nu, l’expression la plus simple et la plus authentique d’une présence scénique.

Le collectif Show’Ashin est né lors de la 22ème édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2021). Un groupe de férus de théâtre s’est réuni pour jouer et performer sans aucune frontière guidés uniquement par l’idée de rapprocher le théâtre du spectateur et en quelque sorte en cherchant à performer, sans chercher la performance et ce, en libérant véritablement le travail théâtral, pour le rendre authentiquement créatif.