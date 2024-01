Un accord de coopération vient d’être signé entre le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) Ennejma Ezzahra et le Centre international de l’Economie Culturelle Numérique de Tunis (TICDCE), visant à développer une expérience immersive à l’intérieur du palais utilisant la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

L’objectif de cette initiative est de connecter la jeunesse tunisienne à son patrimoine culturel musical. A travers le développement de contenu numérique, ce projet consiste à retracer une partie de l’histoire de la musique tunisienne à travers entre autres les instruments qui ont enrichi les collections et les annales du Palais Ennejma Ezzahra.

Cette initiative, informe le CMAM, s’inscrit dans le cadre du projet de préservation des instruments de musique au Palais Ennejma Ezzahra, un projet de trois ans (2022-2025) financé par le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM), le Fonds des Ambassadeurs pour la Préservation du Patrimoine Culturel (AFCP) et l’Ambassade des Etats-Unis en Tunisie.