«Patrimoine& terroirs, Saveurs & savoirs » est le nouveau bel ouvrage sur l’immense patrimoine tunisien que l’éditeur Alif vient de publier en partenariat avec l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC).

« Jamais un livre n’en avait autant dit sur la Tunisie », il vous emmène dans un voyage qui délaisse les autoroutes pour emprunter les petites routes et les chemins de traverse pour une vraie rencontre avec les Tunisiennes et les Tunisiens », lit- t-on dans la préface de l’ouvrage.

L’éditeur rappelle que « la Tunisie est àelle seule une encyclopédie des savoir-faire, des goûts, des saveurs , des odeurs. Le « col tunisien » a été adopté par les grands couturiers , le casse crôute est à lui seul une véritable institution , le hayek , ce voile de laine est unique dans lemonde musulman

L’ouvrage : forme et contenu

Sur 240 pages au format 30x30cm, un beau livre, unique, avec plus de 550 photos exclusives et originales et des textes écrits par des historiens, journalistes, écrivains … Le répertoire d’un certain art de vivre à la Tunisienne, sans nostalgie…Artisanat, gastronomie, traditions…. Un livre bilingue français-anglais.

Le livre traite, bien sûr, des éléments inscrits sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO ( Harissa,Couscous, Poterie de Sejnane, calligraphie;..) et évoque les dizaines d’autres sujets sur lesquels travaille l’Institut National du Patrimoine.”

L’ouvrage est réparti en Sept grand chapitres :

– Patrimoine vivant, patrimoine symbolique,

– Le manuscrit et la calligraphie,

– Au commencement était la main : travail de l’argile, stuc, plâtre, sculpture sur pierre, la chaîne de la trame, chéchia, boisouvragé,broderie, bijoux d’or, d’argent, d’ambre et de corail, l’art du feu , le cuir tressage des fibres végétales, cage de SidiBous Said , ciselure…

– La Tunisie en fête : la Tunisie chante et danse, les fêtes religieuses , les buveurs du vents dans l’art équestre , béliomachie, faucopnnerie, les festivals du sud tunisien…

– que la terre soit bénie en Tunisie :

Le patrimoine céréalier , les ksours, El Oula, moisson d’eaux florales…plantes médicinales, saveurs du terroir, couscous, l’olivier, l’arbre béni de Tunisie, piment et harissa, café et thé, le streedfood..

-Eau :«Une goutte d’eau vaut plus de mille et trésors »

La maîtrise des eaux de ruissellement , le partage de l’eau dans l’oasis, les cultures « ramli »,hammam (bain maure), parures…

-L’art de bâtir ,

Florilèges d’expressions tunisiennes

Point d’orgue de ce bel ouvrage, un florilège d’expressions tunisiennes telles que :

« El houtalikom : que le poisson soit sur vous», « Saha lik : Tu as de la chance »,

« Kol Kird Fi aïnOmmoughzal : Tout singe paraît une gazelle aux yeux de sa mère »,

« El Melihyebta, le mieux viendra avec du retard », « Edhifdhif, kenyokoodChtawesif » : un invité reste un invité même s’il s’attarde »,

« Rassouhjar : tête de pierre », keskeslouyarijaalaslou : passe le au tamis, il reviendra à sesorigines »,

« Tachtah hala tar boufels : Tu danses sur un tambourin (passer du coq à l’âne »,

« Klemellilmadhounebezzebda : les mots de nuit sont tartinés de beurre (beau parleur)»,

« Adhakliddinyakbal ma tadkhikalik » : ris de la vie avant qu’elle ne se moque de toi »,

«N’harekdiglawihlib : que ta journée soit datte et lait »,

«Yghattiaînéchemsbilghorbel : on ne peut pas cacher le soleil avec un tamis »,

«Elhenna fil akdam, wessed el koddem » : le henné dans les pieds et la bonheur devant toi », « foulaw’tkasmetalathnine » : une fève qui a été partagée en deux : ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau) ».

Cela pour dire que ce livre de luxe mérite le détour. Et pour reprendre les termes de l’éditeur, « ce livre s’adresse à tous les amoureux de la Tunisie et à tous ceux qui souhaiteraient découvrir « l’âme tunisienne».