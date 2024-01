Samsung dévoile lors du CES® 2024 les derniers projets de son programme C-Lab. Du 9 au 12 janvier, quinze start-ups et projets C-Lab seront exposés à Eureka Park, situé au Venetian Expo à Las Vegas, la principale zone d’exposition pour les start-ups lors du plus grand salon technologique mondial.

Depuis sa création en 2012, le C-Lab de Samsung a soutenu 872 start-ups et projets, dont 537 ont collectivement levé 1 milliard de dollars d’investissements. “Le C-Lab est la plateforme florissante pour les start-ups”, déclare PilgyuJeon, vice-président exécutif et responsable du Creativity& Innovation Center chez Samsung. “Le CES, avec 1 000 start-ups et 130 000 visiteurs du monde entier, offre une opportunité idéale de montrer que ces start-ups méritent une place sur la scène mondiale.”

C-LabOutside : dix start-ups dans les domaines de l’IA, de l’énergie et des soins de santé

C-LabOutside a été lancé en octobre 2018. Les start-ups sélectionnées pour le programme bénéficient d’un soutien complet, comprenant des espaces de bureau, des programmes de développement sur mesure, des investissements et des collaborations commerciales avec Samsung. Dr.Tail, un service de vétérinaire en ligne, sera disponible sur les Smart TV de Samsung et la start-up sera également présente sur le stand C-Lab.

Samsung présente également neuf autres start-ups du programme C-LabOutside :

RebuilderAI : des solutions d’IA pour la création rapide et facile de contenu 3D sur smartphones

: des solutions d’IA pour la création rapide et facile de contenu 3D sur smartphones GhostPass

DEEPX :un semi-conducteur basé sur l ’IA

:un semi-conducteur basé sur l Style Bot

Vsion

DolbomDream : une veste gonflable intelligente qui surveille la santé des personnes âgées

: une veste gonflable intelligente qui surveille la santé des personnes âgées 60Hertz : une centrale énergétique virtuelle (VPP) pilotée par l’IA

: une centrale énergétique virtuelle (VPP) pilotée par l’IA WrtnTechnologies :une plateforme générative d’IA

:une plateforme générative d’IA NdotLight : une plateforme de conception 3D en ligne et collaborative

“Nous sommes ravis de faire partie du C-Lab au CES”, déclare Sunkwan Lee, PDG de GhostPass. “Grâce au soutien du C-Lab de Samsung, nous avons remporté le CES Innovation Award cette année, ce qui est une occasion exceptionnelle de concrétiser nos ambitions mondiales.”

Deux projets C-Lab Inside et trois entreprises spin-off C-Lab

Les projets C-Lab Inside de Samsung sont présentés au CES depuis 2016. Cette année, il s’agit de deux projets internes dans les domaines des soins de santé et de la technologie pour animaux de compagnie :

EARS: une plateforme de santé qui analyse les ondes cérébrales à l’aide d’oreillettes

DumboCam: une plateforme de dressage d’animaux domestiques utilisant Vision AI

En 2016, Samsung a introduit le programme C-Lab spin-off, qui lance des projets C-Lab Inside prometteurs en tant que startups à part entière. Au CES 2024, trois spin-offs du C-Lab – qui ont débuté à l’origine au C-Lab Inside – présenteront leurs produits :

Yellosis : des toilettes intelligentes et des solutions de soins fondées sur l’IA qui analysent les déchets corporels liquides

: des toilettes intelligentes et des solutions de soins fondées sur l’IA qui analysent les déchets corporels liquides Becon : des solutions basées sur l’IA pour lutter contre la chute des cheveux

: des solutions basées sur l’IA pour lutter contre la chute des cheveux Goose Labs

Les start-ups C-Lab remportent 23 CES 2024 Innovation Awards

Lors de l’annonce des lauréats des CES 2024 Innovation Awards en novembre 2023, les projets C-Lab ont reçu un Best of Innovation Award et 22 Innovation Award Honorees. Seize start-ups C-LabOutside ont été nommées Innovation Award Honorees, une spin-off du C-Lab a reçu un Best of Innovation Award et quatre ont été reconnues comme Innovation Award Honorees.

STUDIO LAB, une startup créée en 2021, a remporté le CES Innovation Award pour ses projets pionniers, notamment Seller Canvas, un service d’automatisation basé sur l’IA pour les pages de vente au détail, et Photo-bot, un robot de photographie commerciale qui combine l’IA et la robotique.

Yellosis et DEEPX ont chacun reçu un Innovation Awards dans trois catégories différentes. Yellosis a notamment créé le Cym702 Seat, une toilette intelligente qui analyse les déchets corporels liquides, et le Cym702 Circle, une toilette intelligente qui mesure le glucose dans les déchets corporels liquides dans les toilettes publiques. Yellosis a reçu le CES Innovation Awards dans les catégories ‘Digital Health’, ‘Smart Cities’ et ‘Product in support of humansecurity’.

DEEPX, fondée en 2018, développe des chips d’IA pour diverses applications, notamment la reconnaissance d’objets, la reconnaissance faciale et vocale, la classification d’images et l’amélioration d’images basées sur le deeplearning. Elle est la première société de semi-conducteurs d’IA à avoir remporté les CES Innovation Awards dans les catégories ‘Embedded technology’, ‘Robotics’ et ‘Computer hardware & components’.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.

La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.