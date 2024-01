L’Institut français de Tunisie (IFT) a lancé la première session de son programme d’aide à la publication (PAP) au titre de l’année 2024. Le “Programme d’aide à la publication” Abdelwahab Meddeb vise à favoriser des projets éditoriaux innovants tant dans leur contenu que dans leur forme notamment en matière de littérature contemporaine, de littérature jeunesse et/ou de bande dessinée ayant l’ambition de s’adresser à un large public.

Une attention particulière sera accordée aux projets de traduction du français vers l’arabe ou de l’arabe vers le français. La priorité sera donnée à la fiction contemporaine et au débat d’idées favorisant le rapprochement des espaces francophones et arabophones.

Sont éligibles notamment tous types d’ouvrage (excepté les manuels scolaires, les ouvrages techniques, les guides ou les livres pratiques).

La date limite de dépôt des dossiers est fixée pour le 29 février 2024. La proclamation des résultats est prévue pour le 29 mars 2024.

L’appel pour la deuxième session est prévue le 28 juin 2024

Depuis 30 ans, ces programmes ont permis de contribuer à la traduction et à la publication de plus de 15.000 titres d’autrices et d’auteurs francophones dans 75 pays.