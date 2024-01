Les Journées de l’huile d’olive de Teboursouk à Béja, ont pris fin, dimanche. Il s’agit d’une manifestation visant à valoriser et à promouvoir l’huile d’olive et les différents produits de terroir de la région, notamment la poterie de l’ancienne ville de Teboursouk.

Une exposition vente a été organisée, dans le cadre de cet évènement, regroupant 60 exposants, venant de toutes les régions du pays, dont des producteurs d’huile d’olive et des artisans…

Des points de vente “Du producteur au consommateur” ont été aménagés, également, dans la ville de Teboursouk, permettant aux producteurs de l’huile d’olive de commercialiser leurs productions.

La porte-parole officielle du comité d’organisation des Journées de l’huile d’olive à Tabresouk 2023, Najia Bakouch, a affirmé, dans une déclaration à l’Agence TAP, que cette manifestation vise, entre autres, à sensibiliser les agriculteurs quant à la nécessité de valoriser les margines (résidus liquides de l’extraction de l’huile d’olives).

“Cet évènement a été organisé au sein du marché municipal de la région et dans les différentes ruelles de la ville de Teboursouk pour faire connaitre et promouvoir les richesses patrimoniales de la région”, a ajouté la responsable.

Elle a plaidé en faveur d”une prolongation de la durée de cette manifestation, d’autant plus qu’elle constitue une occasion pour organiser une multitude d’activités artistiques et sportives, ainsi que l’aménagement d’un espace pour l’exposition et la dégustation de l’huile d’olive et de plats traditionnels.

Une conférence sur la filière oléicole a été organisée en marge des Journées de l’huile d’olive de Teboursouk. Plusieurs thèmes ont été abordés à cette occasion, portant notamment sur le secteur oléicole dans le gouvernorat de Beja, la production de plants et de différentes variétés d’olives, la qualité de l’huile d’olive…