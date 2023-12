Le gouvernement tunisien prend des mesures pour lutter contre la spéculation sur l’huile d’olive

Près de 2 millions de litres d’huile d’olive sont mis à la vente à un prix préférentiel, le directeur commercial à l’Office national de l’huile (ONH), Moez Ben Amor a appelé les consommateurs à éviter la frénésie constatée chez les consommateurs , lors du lancement, au cours du mois de décembre, de la vente de l’huile d’olive extra vierge, à un prix préférentiel, fixé à 15 dinars par litre.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a souligné que près de 2 millions de litres d’huile d’olive extra vierge seront mis à la vente, quotidiennement, durant le mois de décembre 2023, en vue de répondre aux besoins de consommation Tunisien. Ben Amor a précisé que le ministère du Commerce œuvre à mieux organiser et contrôler les opérations d’approvisionnement en huile d’olive conditionnée ( emballée dans des bouteilles de litre) disponibles dans les différents espaces commerciaux, précisant que cette huile mise à la vente est d’une qualité supérieure issue de la nouvelle récolte (2023-2024).

Il a souligné que les quantités totales d‘huile d’olive consacrées à la vente durant cette saison à des prix préférentiels frôlent les 11 millions de litres, faisant savoir que ces quantités sont suffisantes pour couvrir le besoin des Tunisiens dans les différentes régions.

De son côté, le PDG de l’ONH, Hamed Dali Hassan a affirmé, vendredi, qu’environ 500 mille bouteilles d’huile d’olive ont été mises à la disposition des consommateurs, lors du premier jour de démarrage de la vente de ce produit, dans les grandes surfaces. Et de poursuivre que l’Office dispose des quantités nécessaires d’huile pour approvisionner l’Office du Commerce de la Tunisie (OCT) en vue d’assurer un rythme ascendant des ventes avec un prix préférentiel et de garantir la réussite de ce programme.

Les ministères de l’Agriculture et du Commerce ont annoncé, le 1er décembre 2023, qu’il a été décidé de consacrer une quantité de 10500 tonnes d’huile d’olive vierge extra pour la vente en détail aux consommateurs à un prix préférentiel de 15 dinars le litre, et ce, à partir du 15 décembre 2023.

Cette mesure a été prise suite aux recommandations du Président de la République, Kais Saïed. L’objectif est d’offrir aux consommateurs tunisiens des quantités suffisantes d’huile d’olive vierge extra tout en tenant compte du pouvoir d’achat du citoyen.

Le 18 novembre 2023, le Président de la République, Kais Saïed, a dénoncé, lors d’une réunion avec les ministres de l’Intérieur, Kamel Feki, de l’Agriculture, Abdelmonôm Belaâti, du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb, ainsi que le PDG de l’Office national de l’huile, Hamed Daly, la spéculation sur l’huile d’olive. Il a ajouté que l’huile d’olive tunisienne est l’une des meilleures au monde et que la hausse de son prix est inacceptable et les explications présentées par certains visent à dissimuler le monopole et justifier le contournement des lois en vigueur. Et de poursuivre que la grande partie de la récolte est destinée à l’exportation et cette huile tunisienne est conditionnée à l’étranger, sans aucune mention de son origine.

La Tunisie prévoit de produire environ 1,05 million de tonnes d’olives, ce qui permettra de fournir environ 210 mille tonnes d’huile à un moment où les prix de l’olive ont augmenté de 48%.

Le 7 décembre 2023 L’Office national de l’Huile (ONH) a fait observer d’après les données publiées sur l’avancement de la campagne oléicole jusqu’au 7 décembre 2023, que les estimations de production resteront au niveau de la campagne précédente soit un volume de 210 mille tonnes et le même volume de production de 210 mille tonnes d’huile.

Au cours de la première semaine de décembre 2023, le taux d’extraction de l’huile a varié de 11 à 25%. Depuis le 23 octobre 2023, au 7 décembre de la même année, le nombre d’huileries en service a atteint 930 unités , contre 799 la saison précédente. La récolte des olives jusqu’au 7 décembre 2023 a avancé d’environ 28 % contre 35 % au cours de la même période de la saison dernière .