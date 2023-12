Les indices de la Bourse de Tunis, Tunindex, Tunindex 20 et l’indice “Sociétés Financières”, ont clôturé, l’année 2023, sur une note plutôt positive, selon le bilan de l’activité boursière en Tunisie, rendu public, par la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT).

L’indice de référence de la Bourse de Tunis a commencé l’année 2023 avec un rythme modéré pour clôturer le premier trimestre sur une note légèrement positive de 0,24%.

Ensuite, l’indice a enchainé un rythme ascendant pour atteindre son plus haut historique de l’année le 28 juillet, avec une hausse de 11,53%. Cette prestation est motivée principalement par les publications des sociétés cotées de leurs projets de résolutions y compris le niveau de distribution des dividendes et les états financiers au titre de l’exercice 2022.

Pour sa part, l’indice Tunindex 20, composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, a répliqué la tendance de l’indice Tunindex. Il a clôturé l’année 2023 avec 3 825,74 points, enregistrant un gain de 6,50%.

Toutefois, le bilan annuel des indices sectoriels, publiés par la Bourse, est mitigé. Sur les 12 indices (secteurs et sous-secteurs), sept indices ont réalisé des évolutions positives tandis que cinq ont été négatifs à la clôture de l’exercice 2023.

L’indice “Sociétés Financières” a enregistré la plus forte hausse des indices de super-secteurs, avec un gain de 13,31%, suivi de l’indice “Industries” avec une performance de 12,32% et l’indice “Services aux Consommateurs” avec gain de 1,44%. Les deux autres indices ont réalisé des performances négatives. A ce titre, l’indice “Biens de Consommation” a réalisé la plus forte baisse, avec 5,80%.

Pour les indices des sous-secteurs, l’indice “Services Financiers” s’est octroyé la meilleure performance avec une progression de 33,59%, suivi par l’indice “Banques” avec un gain de 12,77%.