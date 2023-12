Samedi matin, des brouillards localement denses sont attendus sur le littoral et les plaines du nord-ouest du pays. Ces brouillards devraient se dissiper progressivement au cours de la matinée pour laisser place à un temps peu nuageux à partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire.

Le vent soufflera faible de secteur sud-ouest, à modéré de 10 à 20 km/h. Les températures resteront stationnaires, avec des maximales comprises entre 14 et 18 degrés Celsius sur le littoral et entre 17 et 22 degrés Celsius dans les régions intérieures.