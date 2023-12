L’UBCI annonce qu’un rapprochement stratégique entre les deux intermédiaires en bourse « UBCI BOURSE » et « COFIB CAPITAL FINANCES » (CCF) a eu lieu par opération de fusion absorption.

Cette fusion a été agréée par le Conseil du Marché Financier en date du 21 décembre 2023 et sera soumise à approbation des Assemblées Générales Extraordinaires des sociétés « UBCI BOURSE » et « COFIB CAPITAL FINANCES » qui se tiendront le 31/12/2023.

L’UBCI détiendra 80% des droits de vote de l’entité issue de cette opération de fusion.

A propos de UBCI

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 102 Agences et 117 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière, du leasing et du factoring.

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012.

L’UBCI est aussi la première banque en Tunisie ayant obtenu en 2022 le label engagé RSE décerné par AFNOR Certification grâce à sa démarche RSE ancrée depuis 2012.

A propos de UBCI BOURSE

UBCI BOURSE est un intermédiaire en bourse créé en 1996 dont le capital social s’élève à 1 MD détenu à 100% par l’UBCI.

A propos de COFIB CAPITAL FINANCES

COFIB CAPITAL FINANCES est un intermédiaire en bourse indépendant créé en 1994 au capital de 3 MD actif sur le marché financier et a confirmé sa présence depuis la fusion en octobre 1998 des sociétés « COFIB », filiale du groupe LA CARTE et « CAPITAL », intermédiaire en bourse indépendant.