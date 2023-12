Le président du bureau de l’union Africaine de la mutualité (UAM) Mouley Ibrahim Othmani a annoncé mercredi la mise en place du bureau de l’union Africaine de la mutualité en Afrique du nord en Tunisie qui regroupe toutes les mutuelles de la région.

L’UAM, qui réunit 23 pays membres a été fondé en 2007. Il s’agit d’une plateforme engagée dans l’intensification de le coopération Sud-Sud à travers l’échange d’expériences, de dialogue, de coordination et de plaidoyer du mouvement mutualiste Africain auprès des gouvernements et des instances nationales et internationales.

Othmani a indiqué dans une déclaration à la TAP, en marge d’une assemblée générale tenue au siège de l’union à la direction générale de la douane, que les membres du bureau de l’UAM à Tunis seront élus au cours de cette réunion qui se tiendra durant deux jours.

Il a précisé que les mutuelles membres à l’UAM en Afrique du nord pour la Tunisie sont composées des mutuelles des agents du ministère des finances, des agents de la douane, des agents du ministère des affaires sociales, des postes et des télécommunications, des agents de la régie nationale des tabacs et des allumettes, des artistes et des techniciens dans le secteur culturel et des cadres de l’état.

Othmani a ajouté que les mutuelles membres de l’UAM en Afrique du nord pour le Maroc sont composées des mutuelles générales des employés des administrations publiques, des mutuelles des postes et des télécommunications au Maroc alors que la mutuelle de la santé Dar Enaim représente la Mauritanie.

Il a précisé qu’il sera procédé au cours de la prochaine étape à la mise en place de deux représentations de l’union dans la région de l’Afrique du sud et de l’Afrique centrale qui sera chargée également de l’Afrique de l’est.

De son côté, le représentant du ministère des finances Lotfi Kharrat a souligné que les mutuelles connaissent des lacunes en Tunisie au niveau de la gestion et du contrôle, outre l’absence des conditions d’exploitation des financements et le non respect des délais de présentation des rapports et des budgets au ministère de tutelle, signalant qu’un code spécifique aux mutuelles a été soumis au gouvernement pour approbation.