Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé la publication de la liste des candidats initialement admis dans le cadre du Projet Inclusion Economique des Jeunes “MOUBADIROUN” , sur la plateforme d’inscription www.moubadiroun.tn.

Le ministère a précisé, Dans un communiqué sur sa page Facebook, que les candidats peuvent consulter la plateforme en utilisant l’identifiant et le mot de passe attribués lors de la procédure d’inscription ou contacter la direction régionale de l’emploi et de la formation professionnelle la plus proche.

Les candidats qui n’ont pas été retenus pourront présenter leurs réclamations au plus tard le jeudi 28 décembre, via la plateforme d’inscription ou les déposer directement à la direction régionale de l’emploi et de la formation professionnelle, a également précisé le communiqué.

Le Projet Inclusion Economique des Jeunes MOUBADIROUN vise à améliorer les opportunités économiques des jeunes âgés de 18 à 45 ans qui souhaitent la création ou l’extension de leur projet dans tous les gouvernorats de la République Tunisienne.

Le projet Moubadiroun se chargera de contribuer au financement des projets des candidats retenus et qui ont obtenus les accords de principe de financement par la Banque Tunisienne de Solidarité “BTS ” en octroyant un Don plafonné à 15 mille dinars et dans la limite de 50% du coût du projet avec un accompagnement durant tout le parcours de création ou d’extension des projets en partenariat avec l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant.