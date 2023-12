Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a reçu, aujourd’hui, mardi, à la Kasbah, une délegation saoudienne confuite par le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar Ibrahim, Bandar Ibrahim Alkhorayef.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a souligné l’importance que revêt la 11e session de la Commission mixte Tuniso-saoudienne pour notre pays, se félicitant des accords qui en découlent dans divers domaines et secteurs.

Hachani s’est félicité de la concomitance de la tenue des travaux de la commission mixte avec l’organisation du Forum Tuniso-saoudien de partenariat et d’investissement dont les travaux ont été marqués par la participation remarquable de nombreux hommes d’affaires tunisiens et saoudiens.

Le chef du gouvernement a saisi l’occasion pour féliciter l’hôte saoudien pour l’accueil de du Royaume d’Arabie saoudite de l’exposition ” Expo 2030 “.

Pour sa part, le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales a affirmé que la tenue des travaux de la commission mixte tuniso-saoudienne dans notre pays ne manquera pas donner un nouvel élan à la coopération économique et à l’investissement entre les deux pays au services des intérêts des deux peuples frères.

Ont été présents à cette rencontre, du coté saoudien, le Pdg de la Banque d’import-export, Saad al-Khalab, le président de la Fédération des chambres saoudiennes, Hassan Mojab al-Houwaizi, le président du Conseil d’affaires tuniso-saoudien, Omar Al-Ajaji et l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Tunisie, Abdul Aziz al-Saqr.

Du côté tunisien, y ont été présents, la ministre des Finances et la ministre par intérim de l’Economie et de la Planification, Sihem Boughdiri Namsia, le président de l’UTICA, Samir Majoul et la cheffe du cabinet du ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Ahlem Beji.