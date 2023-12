Le nouveau président de la confédération des entreprises citoyennes en Tunisie (CONECT) Aslan Berjab a souligné que son organisation s’emploie à établir un partenariat réel avec le secteur public en matière de formation professionnelle en vue de promouvoir les entreprises au service de l’économie nationale.

Il a indiqué à l’ouverture d’une conférence scientifique organisée mardi par la CONECT ayant pour thème” la formation professionnelle au sein du système national pour la réhabilitation des ressources humaines”, que la vision de la CONECT est basée sur la complémentarité des secteurs publics et privés en matière de formation professionnelle, ajoutant que ce partenariat permettra d’introduire des réformes dans les systèmes de production et des services.

Berjab a affirmé que le secteur privé de la formation professionnelle permet de fournir la main d’œuvre soulignant le rôle complémentaire des établissements de formation privée dans le processus de formation qui ouvre la voie à un partenariat fructueux dans plusieurs domaines liés à la maintenance et l’économie des logiciels.

Le président de la CONECT a précisé que l’échange des expériences et des programmes de coopération entre les secteurs publics et privés dans le secteur de la formation professionnelle et la formation continue nécessite des ressources humaines adaptées aux demandes des métiers futurs, signalant que la CONECT est ouvertes à tous les programmes de coopération avec les entreprises publiques et les structures ministérielles en vue de hisser l’économie nationale.

Berjab a ajouté que la CONECT défend les intérêts des chefs d’entreprises privés et organise périodiquement des conférences scientifiques sur des thèmes intéressant les acteurs économiques, relevant le rôle des entreprises privées dans l’emploi et la croissance économique.