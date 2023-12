Le CEPEX cible 23 marchés en 2024 pour promouvoir les exportations tunisiennes

La valeur des exportations tunisiennes vers des pays couverts par les représentations commerciales tunisiennes (RCTs) à l’étranger du CEPEX est estimée, à fin novembre 2023, à 15,42 milliards de dinars. Cette part représente 27,5% du total des exportations du pays, a indiqué le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine.

Ces mêmes exportations vers les pays couverts par les RCTs ont enregistré une hausse de 14,6%, durant les onze premiers mois 2023 contre une hausse du total des exportations tunisiennes de 7,6%, a encore indiqué le responsable, qui s’exprimait à la 9éme matinale de l’export, organisée sur le thème “Où exporter en 2024 ? zoom sur 30 marchés couverts par le réseau des représentations commerciales tunisiennes à l’étranger”, organisée, lundi, à Tunis.

Sur les 15 pays couverts par le réseau des RCTs, les exportations vers 9 pays : Italie, Pays-Bas, Russie, Pologne, Libye, Algérie, Cameroun, RDC et Sénégal ont enregistré une progression.

Intervenant à cette manifestation, le PDG du CEPEX a souligné, le rôle crucial des représentations du tunisiennes du centre, perçues comme des piliers fondamentaux à l’exportation, dans le développement des échanges et l’établissement de contacts professionnels au profits des entreprises tunisiennes, et ce grâce à leur présence directe sur les marchés étrangers.

“La mission de ces représentations consiste à mettre en œuvre un ensemble d’actions visant à développer les exportations tunisiennes vers des marchés étrangers et à assurer l’accompagnement nécessaire aux entreprises tunisiennes exportatrices (participation et prospections des salons, organisation des rencontres professionnelles, la veille commerciale.)”, a-t-il expliqué.

En ce qui concerne le programme promotionnel du réseau des RCTs pour l’année 2024, le responsable a fait savoir que le CEPEX ciblera 23 marchés (8 pays africains, 8 pays européens et 8 pays arabes) dans 10 secteurs d’activités (agroalimentaire, emballage, matériaux de construction, santé, produits naturels et biologiques, énergies renouvelables, TIC…).

Le centre prévoit, également, d’organiser 47 rencontres professionnelles et de participer aux 25 salons à l’étranger.

La Cheffe du cabinet du ministère du Commerce et du développement des exportations, Lamia Abroug a, elle aussi, mis l’accent sur le rôle des représentations commerciales tunisiennes (RCTs) du CEPEX à l’étranger, dans la promotion et le développement des exportations tunisiennes.

“Le ministère du Commerce œuvre actuellement en vue d’élaborer une stratégie nationale à l’export, en vue de renforcer la compétitive des entreprises exportatrices, d’augmenter la valeur des exportations tunisiennes et de faciliter l’accès à des marchés à forte valeur ajoutée”, a-t-elle dit.

Des rencontres ” One to One ” ont été organisées, lors de cet évènement, entre le réseau des Chefs des représentations commerciales du CEPEX à l’étranger et les représentants des entreprises tunisiennes exportatrices. Leur objectif est d’échanger sur les opportunités d’exportation des produits tunisiens sur les marchés d’accréditation.

D’autres Rencontres ” One to One ” avec les Chefs des représentations commerciales du CEPEX à l’étranger sont, également, programmées, à Sfax (26 décembre 2023) et à Sousse(27 décembre 2023).

Pour rappel, le réseau actuel des représentations commerciales du CEPEX à l’étranger couvre 15 pays (Algérie, Libye, Maroc, Italie, Pays-Bas, Pologne, Russie, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Cameroun, Nigéria, Kenya, Côte d’Ivoire, Sénégal et RDC).